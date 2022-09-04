Belediye Derincespor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 3.Lig’de Eskişehirspor’u 3-2 mağlup eden Belediye Derincespor’un teknik direktörü İsmail Cem Cambaz, “Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Rakibimizin gücünü biliyorduk. Maç gitti-geldi ama 3-2 kazanmasını bildik” dedi.

TFF 3.Lig’de 2022-2023 sezonu hafta sonu karşılaşmalarıyla başladı. 1.Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Ev sahibi takımın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Cem Cambaz maçı değerlendirdi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise herhangi bir açıklamada bulunmadı. Maçın ardından galibiyet sevinci taraftar ve futbolcularla paylaşan Cambaz, "Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız"

“Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız”

Gruplarının zorluğundan bahseden Cambaz, “Çok keyifli bir maç oldu. Yaklaşık 40 gündür ön hazırlığımız vardı. Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Sezonun ilk maçını oynadık. Eskişehirspor Türk futboluna birçok oyuncu armağan eden yılların büyük bir camiası. Eskişehir’in grubun üst sıralarında olacağını düşünüyorum. Onlarla oynamak çok güzeldi. İki takımın da seyircili olması da çok keyif verdi. Grubumuz çok zor. Her maç çok ciddi; geldi gittisi olan, 1-0, 2-1 gibi az skorlu keyifli oyunlar olacak. Çok farklı galibiyetlerin olacağını düşünmüyorum. Herkes denk ve gerçekten büyük camialar; Eskişehir, Ordu, Mersin, Kütahya, Elazığ gibi. Biz de Belediye Derincespor olarak belirli hedefler doğrultusunda hem oyuncu yetiştirmek, geliştirmek hem de kentimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Geçen yıl ligi 6. bitirdik, bu yıl daha üstte bitirmek için sezona başladık" ifadelerini kullandı.

“Oyun çok gitti, geldi”

Maçın içerisinde çok değişkenler olduğuna değinen Cambaz, "Eskişehirspor ile maçımız zorlu ve keyifliydi. Gücünü biliyorduk. Oyuncu grubu 1.Ligden beri birlikte oynuyor. Rakibimizi analiz ettik, hazırlık maçında da izledik. İçerde oynamanın avantajıyla çok coşkulu ve arzulu başladık. Birçok gol pozisyonuna girdik, atamadık. Kontradan yakalanıp kötü bir gol yedik. Onun üzerine reaksiyon verdik ve gol attık. Yine yüzde yüz goller kaçırdık. İlk yarı bizim üstünlüğümüzdeydi ama 1-1 bitti. İkinci devrede sakatlanan İsa’nın yerine Uğurcan’ı aldık. Oyun başlar başlamaz gol attı. Takım oyunu oynuyoruz, herkesin iyi oynayıp içinden maçın iyi oyuncusunu çıkarma derdindeyiz. İyi başladığımız oyunda çok kötü bir gol daha yedik ve 2-2 oldu. Sonra tekrar reaksiyon verdik ve 3-2 bitirdik. Her zaman sezonun birinci maçları zordur. Oyun çok gitti geldi" dedi.

“Mücadele ruhu yüksek bir takımız”

Takım olarak mücadeleci olduklarının altını çizen İsmail Cem Cambaz, "Takım olarak her geçen gün daha ileriye giden bir oyun tarzımız var. Bugün de oyunun genelinde izleyenlere keyif verdik, futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Hücum futbolu adına çok güzel enstantaneler ve pozisyonlar oldu. Biraz daha savunma anlamında çalışıp gol yeme alışkanlığını azaltırsak bizim için artı olacak. Mücadele ruhu yüksek bir takım olduk. Oyunumuzu geliştirmeye açık takımız. Gelecek vaat eden genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların karışımı bir takımız. Bugün maçın sevincini yaşayıp Karşıyaka deplasmanına hazırlanacağız. Doğru oyun oynayıp galibiyet için çalışacağız" şeklinde konuştu.

“Sercan ve İlker’in cezası bitti”

Cezası biten oyuncularla daha da iyi olacaklarını belirten Cambaz, "Bizim tek derdimiz Belediye Derincespor’u nasıl daha ileriye götürürüz. Bu yıl geçen seneye göre grup daha zor. 10-12 tane şampiyon adayı sayabilirim. Geçen yıl 2-3 takım vardı. Pas oyununa değer veren, hücum futbolu oynatmaya çalışan antrenörüm. Bugün eksiklerimiz vardı ama oyunu daha da güzelleştirme adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün Sercan ve kaleci İlker kırmızı kart cezalısıydı. Cezaları bitti. Haftaya takımla birlikteler. Kemal ve Hasan’ın sakatlığı bir buçuk ay kadar daha sürecektir. İsa’nın da maçın içinde kaşı açıldı. Dikiş attılar ve öyle oynamaya çalıştı. Sonra sağlık durumu daha kötüye gitti. Onu korumak için değiştirdik, bunun için de devreyi bekledik" sözlerini kaydetti.

“Sonradan oyuna giren 2 oyuncu da gol attı”

Oyuncu değişikliklerine de değinen İsmail Cem Cambaz, "Bugün sonradan oyuna giren iki oyuncumuz gol attı. Ekip ve birlik anlamında oyuna dokunmaya çalışıyoruz. Biz bir takımız. Her maç kendi yıldızlarını içinden çıkarıyor. Ama takım ön planda. Aslan yürekli futbolcularım çıkıyor antrenmanda, maçta en yüksek performansı vermek adına kaşı da açılsa, ayağına darbe de alsa sonuna kadar mücadele ediyor. Bütün futbolcularımın yüreğine sağlık, hepsine galibiyet için de teşekkür ediyorum. Rakip takımda Onur Arı var, Süper Lig santraforu. Trabzonspor gibi takımlar istiyor. Karşıyaka’nın bütçesi, Mersin İ.Y.’nin bir oyuncusunun bütçesi 1,5-2 milyonken biz Belediye Derincespor olarak Kocaeli’nin gençleriyle birlikte oynadığımız bu oyunla umut veriyoruz. İlerde daha da iyi sonuçlar verecektir”