Belediye Derincespor-Ceyhan Spor maçının ardından

0’lık Ceyhan Spor galibiyetinin ardından teknik direktör Murat Parlak, “Çocuk doğru ve birlikte oynuyoruz. Mutluyuz” dedi. Golcü Muhammed Enes Yılmaz ise “Çok iyi oynadık. 4 gol attığım için mutluyum” diye konuştu.

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Rakibimizin bir önemi yoktu. Yenersek play-off hattına girecektik. Yendik, mutluyuz. Takımımla gurur duyuyorum. Yükselen bir performansımız vardı, onu devam ettirdik. Bugün inanmıştık. Yarınlar için çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çok daha fazla gol atabilirdik. Çok pozisyona giriyoruz. Çok doğru oynuyoruz. Birlikte oynuyoruz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Haftaya da deplasmanda yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahada gerekenleri yapacağız” dedi.

Muhammed Enes Yılmaz: Hedefimiz var

6-0’lık galibiyette 4 gol atan Belediye Derincespor’un golcüsü Muhammed Enes Yılmaz ise maçın ardından “Kazanarak devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bugün kazandığımız için de çok mutluyuz. Bizim için rakip fark etmiyor. Çünkü hedeflerimiz var. İnşallah bu doğrultuda galibiyetlere devam edeceğiz. Bugün çok iyi oynadık. Bana da 4 gol atmak nasip oldu. Çok mutluyum. Diğer maçlarda şanssızlığımız vardı, bunu kırdık. Yeni hocamızla ivme kazandık. Kulübümüz de en iyisini hak ediyor. Başarılı olmak istiyoruz.

“Gol atmaya çok ihtiyacım vardı”

Gole çok ihtiyacım vardı. Son zamanlarda bir kısırlık yaşıyordum. Çok istekliydim. Nasip oldu; 4 tane attım. Sahada mücadele ediyoruz ama gol bu işin meyvesi. Bunu yemek nasip olursa mutlu oluyoruz. Takım arkadaşlarımın hepsi birlik içinde. Gol atmak ve attırmak için oynadık. Karşı takımın kalecisi fena oynamadı. Birkaç tane çok iyi kurtarış yaptı. Ama bunları da atmamız gerekiyor. Diğer maçlarda bizim için önemli olacak. Takımda arkadaşlık çok iyi. Bunun sonucunu da sahada alıyoruz. Haftaya Tepecik’e gideceğiz. O maçı da kazanmak istiyoruz” sözlerini kaydetti.