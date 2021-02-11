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Belediye Derincespor-Bucaspor maçının ardından

Misli.com 3. Lig 1. Grup’un 18. haftasında Derincespor, Bucaspor ile berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ 11.02.2021, 20:20
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Belediye Derincespor-Bucaspor maçının ardından

Misli.com 3. Lig 1. Grup’un 18. haftasında Derincespor, Bucaspor ile berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

“Konuşursam çok kişinin canı yanar”

Belediye Derincespor’u maçtan bir gün önce beklenmedik şekilde bırakmasının sebebinin sorulması üzerine Balcıoğlu, “Bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekler nasılsa ortaya çıkar. Konuşursam çok kişinin canı yanar. Ben bir yöneticinin takım otobüsündeki saygısızlığından dolayı bıraktım. Sözümüzün olmadığı yerde bedenimiz de olmaz. Davul ayrı, tokmak ayrı çalarsa böyle olur. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

"Bizden daha iyi hazırlanmışlardı"

Maçla ilgili değerlendirmesinde ise Belediye Derincespor’un kendilerinden daha iyi oynadığını söyleyen Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden daha iyi hazırlanmış, sahaya istediğini yayan ve daha tempolu oynayan Derince vardı. Bizden daha iyilerdi. İlk yarıda çok pozisyon olmadı. Derince’nin oyununa rağmen pozisyonları biz bulduk. Çok net 2 pozisyonumuz ve tartışmasız penaltı pozisyonu var. Efe’nin bile oyunu bıraktığı pozisyon. Yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon verdik. O bizim için şanstı. İçeriye 1-0 gitseydik çok farklı olabilirdi. Sakatlar ve cezalılar yüzünden çok eksik gelmiştik. İkinci yarı da hemen hemen Derince’nin üstünlüğüyle geçti. Oyunun kopma noktalarında çok klasik paslarımız vardı. O pasları geçirebilseydik rahatlıkla gol atabilirdik. Öte yandan gol de yiyebilirdik. Özellikle son 15 dakika Derince iyi bir tempo yaptı, iyi oyun oynadı. Derinceli oyuncuları da, kendi oyuncularımı da tebrik ederim. Kazanmaya gelmiştik, kazanmaya oynadık ama nasip değilmiş. Bundan sonraki maçlarda her iki takıma da başarılar dilerim. 4 haftalık zor bir periyodumuz vardı. Grubumuzda 2., 3., 4. ve 5.takımlarla oynadık. Buradan az kayıpla çıkmayı düşünüyorduk. Of ve Diyarbakır maçı daha rahat oynayarak kazanabileceğimiz maçlardı. Ama bu maç öyle değildi. Biraz daha Derince’ye yakın bir maçtı. Onlar bizden daha iyilerdi. 4 haftalık periyottan sonra yakalayacağımız seriyle ligin bitimine 2-3 hafta kala çok rahat bir şekilde şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Liderliği geri almış olacağız. Sıkıntı yok"

Uygun: "İkinci yarının lideri biziz"

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun ise şöyle konuştu:

"Rakibi liderlikten ettik ama ikinci yarının lideri Derincespor’dur. Oyuncularımızın yüreğine sağlık, çok iyi oynadılar, kutluyorum. Top onlardayken de bizdeyken de oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle geçeceğini biliyorduk. Sıkıntı yaşayacağımız nokta; merkezde top kaybettiğimiz zaman o alanı hızlı geçmeleriydi ki ilk yarı bu şekilde 2 pozisyon verdik. İkinci yarı çok iyi toparlandık ve hiç pozisyon vermedik. Bizim için Manisa, Buca önemli değil. Rakip bizim için fark etmiyor. Amacımız var. Ortaya koymak istediğimiz oyun felsefemiz var. Bunu da oyuncularım sadece yeşil sahaya odaklanarak ortaya koyuyor.

Hiçbir oyuncumu kaçırdığı gol için suçlamam. Bundan önce 2 maçta 9 gol atan da benim oyuncularım, bu maçta kaçıran da. Futbol bu. Bu maçta kaçırdık, bundan sonra atarız. Yeter ki böyle oynamaya devam etsinler. Bu konsantrasyonu devam ettirirsek sezon sonu amaca ulaşırız. ‘Başlamak önemli ama bitirmek daha önemli’ diyoruz"

Fatih Yıldırım: "Hakkımız 3 puandı"

Belediye Derincespor’da performans grafiğini her geçen gün yükselten stoper Muhammed Fatih Yıldırım ise maçın ardından “Bugün kazanmak istiyorduk. Rakibimize çok iyi çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Özellikle ikinci yarı rakibi sahaya boğduk. Bizim hakkımız 3 puandı. Nasip. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Alemdağ maçında bu iyi oyunu 3 puanla bitireceğiz. Bu iş daha bitmedi. Play-off hattında bitireceğimize inanıyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.
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