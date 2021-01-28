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Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ardından

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Arnavutköy Belediyesini 4-0 galip gelen Belediye Derincespor’un teknik direktörü Fatih Uygun, "Rakibimiz olan bir takımı çok iyi oyun ve skorla yendik" dedi.

KOCAELİ 28.01.2021, 21:07
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Belediye Derincespor - Arnavutköy Belediyesi maçının ardından

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Arnavutköy Belediyesini 4-0 galip gelen Belediye Derincespor’un teknik direktörü Fatih Uygun, "Rakibimiz olan bir takımı çok iyi oyun ve skorla yendik" dedi.

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, 4-0 galip geldikleri Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Net skorla rakip gördükleri bir takımı yendikleri için memnun olduğunu söyledi. Takımla ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Uygun’un şunları söyledi:

"Başlangıçlar önemlidir. Çok önemli bir maçı, rakibimiz olan bir takımı net bir skor ve çok iyi bir oyunla yendiğimiz için mutluyuz. Sahaya yüreğini ve her şeyini koyan futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim düşüncemiz; maç maç gitmek. Sadece o anı ve maçı yaşamak. Bundan sonra tek maçımız var; Manisa. Onu oynadıktan sonra sıradakine bakacağız. Bu şekilde devam ederek başlangıçtan daha da önemli olan bitirişi, finali en iyi şekilde yaparız. Bugünkü maçta ne planladıysak ve ne çalıştıysak hepsini sahaya yansıttık. Pozisyon vermedik. Bir tek duran toptan, adam paylaşımından pozisyon verdik. Çok gol kaçırdık. Özellikle ilk yarı daha net skorla 45 dakikayı bitirebilirdik. Yeter ki sahaya konsantre olup oyun disiplininden kopmayalım, bu şekilde devam ederiz"

“Golü anneme armağan ettim”

Arnavutköy Belediyesi filelerine 2 gol kaydeden ve maçı koparan Melih İnan ise sezonun en iyi topunu oynadıklarını belirterek, “Takım arkadaşlarımı ve herkesi tebrik ediyorum. Bu sezonun en iyi maçını oynadık. Net skor aldık. İnşallah bu oyuna devam edeceğiz. Kendi adıma da şansızlığı kırdım. İlk golümü anneme armağan ettim. Benim için duygulu andı. İnşallah devamı gelecek. Kampı çok iyi geçirdik. Bu şekilde oyun olacağını az çok tahmin edebiliyorduk. Rakibi de çok iyi analiz etmiştik. Takım da kampta çok iyi toparlandı. Bundan sonraki maçlar böyle olacak ve zirveye doğru adım adım ilerleyeceğiz. Buna inanıyoruz. Kentimizin de buna inanmasını istiyorum. Rakiplerimizi bir bir yenerek gideceğiz" ifadelerini kullandı.
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