Beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıldı

Hafta sonu başlayacak yoğun yağış ile birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği ve yoğun kar yağışının beklendiği Kocaeli’de vatandaşlar uyarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), hafta sonu beklenilen kar yağışı öncesinde vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 12 Şubat Cuma gününden itibaren Balkanlardan gelen yoğun ve yağışlı havanın etkisiyle hissedilir seviyede düşecek. Pazar günü kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde kar yağışının etkisini göstermesi beklendiği ifade edilen açıklamada 15 Şubat Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışının aralıklarla devam edeceği bilgisi yer aldı.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenilen Kocaeli’de hava sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı ve sıcaklıkların düşmesi beklenilen Kocaeli’de vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullanması, trafiğe çıkmaya zorunlu araçların araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Uyarıda ayrıca trafikteki araçların emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil Yardım Hattı ve 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi aramaları istendi.

Öte yandan beklenilen kar yağışı öncesinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak.