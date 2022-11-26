BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren: “30’uncu yılımızda en az 30 milletvekiliyle temsil edileceğimize inanıyorum”

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de gerçekleştirilecek büyük miting öncesi açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, “Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Büyük Birlik Partisi’nin 30’uncu yılında en az 30 milletvekiliyle temsil edileceğine inanıyorum” dedi. BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ise HDP’yi de siyasi parti olarak görmediklerini bu sebeple onlarla herhangi bir ilişkilerini olmadıklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren yarın Kocaeli’de gerçekleşecek miting öncesi basın toplantısı düzenledi. Kent merkezinde yarın gerçekleşecek mitinge tüm Kocaelileri beklediğini söyleyen Tevfik Eren, “Divanımızın aldığı kararla 7 bölgede 7 miting yapacağız. İlkini Malatya’da, ikincisini Denizli’de yaptık. Üçüncüsünde inşallah Kocaeli’de on binlerce vatandaşımızın katılımıyla yapacağız. Bu miting Büyük Birlik Partisi ve Türkiye’nin geleceği açısından da çok önemli. Bildiğiniz üzere 2023 seçimlerinde cumhur ittifakıyla birlikte seçimlere katılacağız. Seçimlere 7 bölgede yapacağımız mitinglerin etkisi de büyük olacaktır” dedi.

“Büyük Birlik Partisi’nin 30’uncu yılında en az 30 milletvekiliyle temsil edileceğine inanıyorum”

Büyük Birlik Partisi’nin 81 ilde ve 927 ilçede çalışmalarına devam ettiğini belirten Eren, “Büyük Birlik Partisi 2023 seçimlerinde kendi ad ve amblemiyle, cumhur ittifakıyla birlikte seçimlere girecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bildiğiniz üzere baraj sorunu kalmamıştır. İttifak yaptığımız partilerden herhangi biri yüzde yedi barajını aşınca diğer partiler de barajı aşmış oluyor ve seçimde kazanacak oyu aldığında milletvekili çıkartabiliyor. Büyük Birlik Partisi’nin 30’uncu yılında en az 30 milletvekiliyle temsil edileceğine inanıyorum bu illerin başında da Kocaeli gelmektedir” diye konuştu.

“Göreve geldiğimiz günden beri yüzde 70 civarı bir artış yakaladık”

Hizmete girecek aşevi sayesinde 3 bin öğrenciye yemek verileceğini fakat aç olarak gelen vatandaşlarında geri çevrilmeyeceğini ifade eden BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ayrıca Gezbe ilçesinde de 5 bin kapasiteli aş evi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Şengil, “Göreve geldiğimiz günden beri yüzde 70 civarı bir artış yakaladık. Şu an 5 bin bandını geçtik bu bizim için önemliydi. Üyelerimizi organik yapmaya gayret ediyoruz yani data bulalım da üye yapalım çok görünelim gibi bir kaygımız yok. Çünkü biz bunları organik olsun, kadrolaştıralım ve teşkilatımıza katalım amacındayız üye çalışmalarımız iyi gidiyor zaten bunu da yarın mitingde görürsünüz” şeklinde konuştu.

“Bizim HDP dışında herhangi bir partiyle sorunumuz yok”

Mitinge HDP dışında tüm partileri davet ettiklerini söyleyen Şengil, “Bizim HDP dışında herhangi bir partiyle sorunumuz yok. HDP’yi de siyasi parti olarak görmüyoruz o yüzden onlarla herhangi bir ilişkimiz olmaz olamaz. Bunun dışında bütün siyasi parti liderlerini ben ocak başkanlığı dönemimde dahi yaptığım tüm etkinliklere davet ettim. Aradıklarım var bugün arayacaklarım var ama katılırlar mı derseniz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma günümüze bile Millet İttifakı’nın üç, dört partisi katılım sağlamadı. Katılım sağlayanlardan Allah razı olsun ama katılım sağlamayanlar HDP’ nin programlarına gidiyorlar buda bizi rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programda; BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, BBP ve Alperen Ocakları Kocaeli Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İl Başkan Yardımcısı Gökhan Aladağ ve Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin hazır bulundu.