Bayramda parkomatlar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.