Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara, arife ve bayramın ilk 2 günü ücretsiz servis hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, mezarlık ziyareti için vatandaşlara, arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek. Mezarlıklara Batı Terminali’nden sabah saat 09.00’dan itibaren saat 16.00’a kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.