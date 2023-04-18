Bayram boyunca kazı çalışması yasak

Kocaeli’de bayram süresi boyunca acil durumlar hariç, altyapı çalışmaları için kazı yapılmasına izin verilmeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların rahatsız olmamaları sebebiyle altyapı çalışmaları çerçevesinde kazı yapılmaması yönünde karar aldı. Altyapı çalışması yapan, özel, kamu kurum kuruluş ve şahısların, 20-23 Nisan tarihleri arasında, acil arıza kazıları haricinde, kazı çalışması yapmaları yasaklandı. Hali hazırda yapılan çalışmalar yarın akşama kadar tamamlanacak ve açık olan kazı yerleri de kapatılacak. Altyapı çalışmasından kalan hafriyat ve kazı artığı bu tarihe kadar temizlenmesi gerekiyor. Bu karara uymayan özel, kamu kurum kuruluş ve şahıslara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.