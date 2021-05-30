Başkan Söğüt: "Zor bir adımdı ama biz zora talip olduk"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros ve Güney Mahallesi’ndeki risk altındaki konutların taşınması ile ilgili süreç için, "Zor bir adımdı ama biz zora talip olduk. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden, değer kaybına yol açmadan süreci de tamamlayacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros ve Güney Mahallesi’ndeki risk altındaki konutların taşınması ile ilgili süreci değerlendirdi. İlçe için çok önemli bir konu olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Bizde özellikle geldiğimizden günden bu güne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ ile birlikte bu alandaki sıkıntıların çözümü için gayret ediyoruz. Tabi bu alanın biraz geçmişine bakmak lazım. Özellikle körfez bölgemiz bildiğiniz gibi 60’lı yıllardan sonra yoğun bir sanayi ve özellikle rafineri anlamında petro-kimya anlamında büyük bir yatırım almış bölgemiz. Tabi böyle olunca 60’lı yıllara baktığımız da yine bu bölgeler kiraz bağıydı. Yoğun sanayileşmeden sonra buralar yavaş yavaş kiraz bağları yerlerini fabrikalara terk etti. Bir miktar bu alana yakın bölgeler, konuta açıldı. Özellikle 80’li yıllardan sonra" dedi.

"1304 konutluk bir proje devam ediyor"

Zaman içerisinde Körfez’de konut ve sanayinin iç içe girdiğini anlatan Başkan Söğüt, şöyle devam etti:

"TÜPRAŞ’taki rafineri tanklarında büyük bir yangın çıktı. 1 hafta 10 gün bu yangın hakikaten burada yaşayanları hem korkuttu hem de büyük bir tehlikeye maruz bıraktı. Bu yangının söndürülmesi ile birlikte artık bu bölgedeki yerleşim bölgesi, tartışılır hale geldi. 2004’ten bu yana bölge için çeşitli girişimler yapıldı. Depremden 2 yıl sonra yaşanan gaz dolum tesisindeki patlama sonrası burası riski bölge ilan edildi. Bölgede toplamda 750-800 adet konut var. Seçim öncesinde ve sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile bölgeyi birkaç kez gezdik. Kendisi sıkıntıyı iyi biliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı davet ettik. TOKİ ile birlikte özellikle burada ki 800’e yakın konut için, bir kentsel dönüşüm kararı aldık. Ve bununla alakalı çalışmalara başladık. Taşınacak yerle ilgili Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin kuzeyinde bir rezerv alan bulduk ve burayla alakalı tüm planlama çalışmaları tamamlandı. Şuan o bölgenin uygulaması da bitti tescil aşamasında. 1304 konutluk bir proje devam ediyor. Bu proje de bitmek üzere. Birinci etabı olan 500 konutluk proje işte plan tescilleri tamamlandıktan sonra tahmini bu yıl sonuna doğru ihalesi yapılacak"

"Vatandaşı mağdur etmeden sorunu çözmek istiyoruz"

Kabakoz bölgesindeki değer tespit çalışmasının ihalesini de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını kaydeden Söğüt, "Buradaki hak sahiplerinin tüm gayrimenkullerinin değerleri hak sahipliği çalışması da 2 ay kadar sürecek. Daha sonra kentsel dönüşüm alanının içerisinde kalan vatandaşlarımızla bire bir görüşme ve anlaşmalar sağlanacak. Bu anlaşmalarla birlikte bu yılın sonunda kazma vurulacak. Ve buradaki bu büyük sıkıntıda çözüme kavuşmuş olacak. Bizim en büyük amacımız bu tür projelerde vatandaşı mağdur etmeden vatandaşı sıkıntıya sokmadan sorunu çözmek. Burada hem bizim hassasiyetimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile Bakanımızın hassasiyeti en üst seviyede. Burada vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden asla bir değer kaybına yol açmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"