Başkan Söğüt, yeniden deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş’ta görevlendirilen ve 12 gün boyunca bölgede kalan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tekrar bölgeye gitti. Başkan Söğüt, 4 gün boyunca bölgedeki çalışmaları koordine edecek.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş’ta görevlendirilen ve 12 gün boyunca bölgede kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Körfez’e geri gelen Başkan Söğüt, tekrar bölgeye döndü. Körfez Belediyesi’nin bölgede bulunan yaklaşık 100 kişilik ekibi ise Dulkadiroğlu ilçesindeki belediye hizmetlerine destek verirken, köyler bölgesinde de gıda yardımlarının dağıtımını gerçekleştiriyor. Başkan Söğüt, ayağının tozuyla da yapılan çalışmaların değerlendirildiği, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya’nın da katıldığı koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda yapılan ve bölgede yapılması planlanan çalışmalar tek tek değerlendirildi. Başkan Söğüt daha sonra ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.