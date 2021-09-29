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Başkan Söğüt, “Yeni nefes alanları oluşturuyoruz”

İlçe halkı ve esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Millet bahçesi, yeni park ve dinlenme alanları ile vatandaşlarımız için yeni nefes alanları oluşturuyoruz” dedi.

KOCAELİ 29.09.2021, 12:12
Başkan Söğüt, “Yeni nefes alanları oluşturuyoruz”

İlçe halkı ve esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Millet bahçesi, yeni park ve dinlenme alanları ile vatandaşlarımız için yeni nefes alanları oluşturuyoruz” dedi.

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan yeşil alanların sayısını çoğaltırken, mahallelerde park ve dinlenme alanları ile yeni yaşam alanları oluşturuyor. İlçede vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de projelerden en önemli olan ve TOKİ ile birlikte yürütülen İlimtepe Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Güney Mahallesi’nde vatandaşların sorusuna cevap veren Başkan Söğüt, “27 Ekim’de ihalesi yapılacak ve 400 dönümlük alanda kentin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek Millet Bahçesi için çalışmalar başlayacak” dedi.

Hereke Sahili’nin tamamlandığını belirten Başkan Söğüt, “Şimdi Anıtpark’taki Şehti Nazım Ateş Parkı’nı Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzelleştireceğiz. Biz gündüz demeden gece demeden şehrimiz için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin işleyişini en ince detayına kadar yakından takip ediyoruz. Şehrimiz için sürdürdüğümüz çalışmalara hiçbir zaman yeter diye bakmadık. Körfez için her zaman daha fazla ne yapabiliriz diye düşünerek güne başladık. Bu düşünceyle projelerimizi şehrimize kazandırırken ve kazandırdıktan sonra dahi eklemeler yaparak katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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