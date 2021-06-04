Başkan Söğüt, “Sporun ve sporcunun yanında olduk”

Taşköprü Birlik Spor Başkanı Önder Tokuç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Tüm spor camiamızla uyum içerisindeyiz. Bu uyum ve birliktelik başarıyı da getirecektir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Taşköprü Birlik Spor Başkanı Önder Tokuç ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Kulüp Başkanı Önder Tokuç, kısa süre önce gerçekleştirilen kongre sonrası hızla çalışmalara başladıklarını belirterek, yapacakları projelerle ilgili olarak Başkan Şener Söğüt’e bilgiler aktardı. Tokuç ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başlarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, “Güzel işlere imza atacağınıza inanıyorum” dedi.

Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman katkı sunduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Amatör spor kulüplerimiz bizler için önemli. Hem maddi hem de ayni yardımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Sporda tesisleşme için gereken adımları attık. Kulüplerimizin müsabakalara katılımları için ulaşım desteği sunduk. Amacımız Körfez’deki her gencimizin sporla buluşması. Bunun için de amatör kulüplerimize büyük görevler düşüyor. Bizler spor akademilerimiz ile elimizden geleni yapıyoruz. Birçok branşta eğitimler veriyoruz. Biliyorum ki sizlerde genç kardeşlerimize sporu sevdirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Bu uyum ve birliktelikle Körfez’in sporda yükselişi devam edecektir” dedi.