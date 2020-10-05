Başkan Söğüt: “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe Ortaokulunu ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de gerçekleştirilen saha gezisi sırasında İlimtepe 17 Ağustos Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Okul müdürü ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, talep ve önerilerini aldı, tespit edilen eksikliklerle ilgili de çalışma yapılması talimatı verdi. Başkan Söğüt, sınıfta eğitim gören öğrencilerle de kısa süreli bir araya geldi. Türkiye’nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu söyleyen Başkan Şener Söğüt, “Pandemi sürecinin içerisindeyiz. Zor bir süreç ama bunu fırsata çevirmek de sizin elinizde. Az sayıda öğrenci olarak öğretmenlerinizle daha yakından eğitim alıyorsunuz. Bunu böyle düşünürseniz, motive olmanız daha kolay olur. Eksik konularınızı tamamlayın ve bol bol test çözün. Bol soru çözmeli, tarama ve deneme sınavları yaparak bilgilerinizi sürekli olarak ölçün. Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Sizler isteyin, bizler yerine getirelim” dedi.

Başkan Şener Söğüt, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek, onların taleplerini de not aldı.