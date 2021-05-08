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Başkan Söğüt, personel ile bayramlaştı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesinde birimleri dolaşarak personellerin bayramını kutladı.

KOCAELİ 08.05.2021, 10:29
Başkan Söğüt, personel ile bayramlaştı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesinde birimleri dolaşarak personellerin bayramını kutladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesinin son iş gününde görev yapan birimleri dolaştı, personele çikolata vererek bayramlarını kutladı. Tek tek tüm personelle konuşan Başkan Söğüt, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep "daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz?" diye bir çaba içindeyiz. Ama sizlerden bu süreçte bir ricam var. Bayram boyunca da lütfen covid-19 tedbirlerine önemle uyalım ki bu illetten de bir an önce kurtularak eski bayramlarımızı tekrar yaşayabilelim” dedi.
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