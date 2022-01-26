Başkan Söğüt: "Koordineli bir çalışma yürüttük"

Körfez Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte hem şehir merkezinde hem de kentin yüksek noktalarında karla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Koordineli bir çalışma yürüttük" dedi.

Dün gece için Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında Körfez Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kapanan yollara müdahale eden ekipler, sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Fen İşleri Müdürlüğü’nde kurulan sistem üzerinden çalışmaları yakından takip etti. Başkan Şener Söğüt daha sonra sahada da incelemelerde bulundu ve personele kolaylıklar diledi.

"Koordineli bir çalışma yürüttük"

Meteoroloji’den yapılan uyarılar sonrasında kar yağışı için tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Başkan Söğüt, "Çok şükür Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle yaptığımız koordineli çalışmalar sonrasında hem kent merkezinde hem de köy bölgelerimizde kapalı yolumuz yok. Yollarımızda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları 7/24 esasına göre devam ediyor. Gerçekten bu noktada karla mücadele eden ekiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar ve Körfez’de herhangi bir aksaklığa geçit vermediler" ifadelerini kullandı.