Başkan Söğüt koltuğu devretti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu bir günlüğüne devrettiği öğrencilerin ilk isteği okul sayılarının çoğaltılması oldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı. Körfezkent Emlak Konut İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri Arda Çınar, Meva Özcan ve Eymen Kılıçöz’ü makamında ağırlayan Başkan Şener Söğüt, koltuğu Eymen Kılıçöz’e devretti. İlçedeki spor tesis sayısının artması, yeni okul binalarının da yapılması talimatını veren Eymen Kılıçöz, pandemi dolayısıyla yapılan çalışmalardan dolayı da ekiplere teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt de çocuklarla sohbet ederek, “Çocuklarımızın oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri beni mutlu etti” dedi.