Başkan Söğüt, "Kocaeli, Türkiye’de en fazla yük ve konteyner elleçlenen limanlar arasında ilk sıradadır"
TÜRK DENİZ TİCARET FİLOSUNUN SON 20 YILDA BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEYEN KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, "TİCARİ TAŞIMACILIĞIN YANI SIRA KRUVAZİYER GEMİ VE DALIŞ TURİZMİ SON YILLARDA DENİZLERDEKİ EN POPÜLER ALANLARDAN BİRİ OLMUŞTUR. KOCAELİ LİMANLARI, TÜRKİYE’DE EN FAZLA YÜK VE KONTEYNER ELLEÇLENEN (LİMAN HİZMETLERİNİN TÜMÜ) LİMANLAR ARASINDA İLK SIRADADIR" DEDİ.
Türk deniz ticaret filosunun son 20 yılda büyük gelişim gösterdiğini söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ticari taşımacılığın yanı sıra kruvaziyer gemi ve dalış turizmi son yıllarda denizlerdeki en popüler alanlardan biri olmuştur. Kocaeli limanları, Türkiye’de en fazla yük ve konteyner elleçlenen (liman hizmetlerinin tümü) limanlar arasında ilk sıradadır" dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Mart ayı meclis toplantısına katıldı. Kocaeli’nin önemli işlere imza attığını söyleyen Başkan Söğüt, "Türk deniz ticaret filosu son 20 yılda büyük gelişim gösterdi. Ticari taşımacılığın yanı sıra kruvaziyer gemi ve dalış turizmi son yıllarda denizlerdeki en popüler alanlardan biri olmuştur. Kocaeli, Türkiye’de en fazla yük ve konteyner elleçlenen (liman hizmetlerinin tümü) limanlar arasında ilk sıradadır. Marmara bölgesi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi dünyanın en büyük iki deniz ticaret yoluna sahip olmasının hem avantajını hem de dezavantajını yaşamaktadır. Limanlarla birlikte trafik yoğunluğu artıyor. Bizler de Körfez’de bu noktada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tır parkları oluşturduk, bunların sayısını da arttıracağız. Mahalle aralarındaki parklanmalara karşı zabıtamız ve polisimiz ortak hareket ederek gerekli cezai işlemi uyguluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok fazla şikayeti oluyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Söğüt daha sonra ilçede yapılan yatırımlarla ilgili de kısa bir bilgilendirmede bulundu. Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel de Başkan Söğüt’e katılımından dolayı teşekkür etti.