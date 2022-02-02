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Başkan Söğüt: "Kesinlikle dolgu yapılmayacak"

TÜPRAŞ tarafından yapılmak istenen vagon dolum tesisi ile ilgili bakanlığın kendilerinden plan değişikliği için görüş istediğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kesinlikle dolgu yapılmayacak. 40 dönümlük boş alan vagon dolum tesisi olacak" dedi.

KOCAELİ 02.02.2022, 11:30
Başkan Söğüt: "Kesinlikle dolgu yapılmayacak"

TÜPRAŞ tarafından yapılmak istenen vagon dolum tesisi ile ilgili bakanlığın kendilerinden plan değişikliği için görüş istediğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kesinlikle dolgu yapılmayacak. 40 dönümlük boş alan vagon dolum tesisi olacak" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TÜPRAŞ tarafından hayata geçirilecek vagon dolum tesisi ile ilgili istediği belediye meclisi görüşü ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu’nun da açıklandığı tesisle ilgili bilgi veren Başkan Söğüt, "Deniz kenarında 1960’lı yıllarda doldurulmuş bir alan. Doldurulduktan sonra imalat alanı olarak kullanılmış. Burada özellikle mevcut LPG ve propan gazı sevkiyatı ile alakalı demiryolundan iltisak hakkı bağlayarak vagonlarla propanı taşımak istiyor. Normalde sevkiyat kara taşımacılığı ile sağlanıyordu. Şimdi tamamen demiryolu vasıtası ile taşınması için yapılacak. Binlik ve beş binlik planın yapılması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de konuyu konuştuk zaten. Yeni bir dolgu alanı olmayacak. Mevcut alan kullanılacak" dedi.

"Trenlerle sevkiyat sağlanacağından riski en aza indirmiş olacaklar"

Kara taşımacılığının LPG ve propan gazı taşımacılığı için büyük risk olduğunu belirten Başkan Söğüt, "İltisak hakkı bağlanarak yapılacak tesis, yol güvenliği açısından da önemli. Trenlerle sevkiyat sağlanacağından riski en aza indirmiş olacaklar. Bizden sadece binlik ve beş binlik plan yapılması için olumlu ya da olumsuz olarak görüş istediler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda tüm yetki" dedi. Başkan Şener Söğüt’ün ardından karar oy çokluğu ile kabul edildi.

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