Başkan Söğüt: "Kardeşlik duygusuyla buradayız"

Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Biz Körfez olarak 17 Ağustos depremini yaşadığımızda Anadolu’nun tamamı bizlerin yanındaydı. Bizler de bugün aynı kardeşlik duygusuyla buradayız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çağlayan köyünde 150 haneyi ziyaret etti, yardım malzemelerini bıraktı. Muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, "Devlet ve millet el eleyiz. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

"10 gündür ekiplerimizle birlikte hizmet ediyoruz"

Tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde bulunduklarını ifade eden Başkan Söğüt, "Biz Körfez olarak 17 Ağustos depremini yaşadığımızda Anadolu’nun tamamı bizlerin yanındaydı. Bizler de bugün aynı kardeşlik duygusuyla buradayız. 10 gündür ekiplerimizle birlikte hizmet ediyoruz. Buraya gelirken ekiplerimizin yanında iş makinelerini de getirdik. İhtiyaç duyulan ne varsa getirdik. Tüm imkanlarımızla yaraların sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaeli Valimiz de burada. Onun talimatları neticesinde Körfez Belediyesi olarak şehrin temizliği, kamp alanlarında altyapı çalışmalarına kadar destek oluyoruz. Ayrıca köylerimizin de eksikliklerini gidermek adına gıda ve giysileri ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.