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Başkan Söğüt: “Hukuk Fakültesi için yeniden ihaleye çıkıyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Eylül ayı meclis toplantısında iptal edilen Hukuk Fakültesi’nin ihalesinin kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

KOCAELİ 08.09.2021, 10:19
Başkan Söğüt: “Hukuk Fakültesi için yeniden ihaleye çıkıyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Eylül ayı meclis toplantısında iptal edilen Hukuk Fakültesi’nin ihalesinin kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.


Körfez Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; 9 gündem maddesi tek tek görüşüldü. Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Şener Söğüt, Hukuk Fakültesi için tekrar ihaleye çıkacaklarını belirterek, “İhaleyi iptal etmiştik, tekrar ihaleye çıkacağız. Süresi çok uzundu. 600 gün olarak belirlenmişti biz şimdi onu 300 güne çektik. Bazı teknik konularda da eksiklikler vardı. İhale gününü aldık. Kadın Sığınma Evi ile ilgili de projemiz hazır. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile bir protokol yapacağız” dedi.

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