Başkan Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz”

İlçede altyapı ve ulaşım çalışmalarını yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Geleceğin Körfez’ini inşa ediyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yapılan yatırımları yerinde gördü. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tütünçiftlik-İlimtepe yolunda incelemelerde bulunan Söğüt, “Körfez kuzeye doğru genişliyor. İlimtepe de her geçen gün bu noktadan gelişen bir bölge. TOKİ’nin yapacağı konutlar ile birlikte bölgede yoğunluk artacak. TEM’in üzerinden viyadük ile geçerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak kısım ilk etapta yapılacak” dedi.

Altyapı çalışmalarının da tüm ilçede devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Körfez’in altyapısını yeniliyoruz. İSU ekiplerimiz ile birlikte kentin dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. Tamamlandığında altyapısı tamamen yenilenmiş bir Körfez olacak. Sağlam altyapıya ve modern görünümlere sahip geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz. Şehirlerimize sağlanan destek yatırımlarımıza yansıyor. Gerek Büyükşehir Belediye başkanımız gerekse milletvekillerimiz her zaman yanımızda. Birliktelik içerisinde hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız hizmetler artarak devam edecek” diye konuştu.

Başkan Söğüt incelemelerin ardından bölgedeki vatandaşları da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi vererek taleplerini dinledi.