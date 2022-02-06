Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi’nde bulunan STK temsilcileri ile bir araya geldi. Onların fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Söğüt, "Ortak akıl, ortak hedef ile sizlerin görüşleri bize yol gösterici olmayı sürdürecek" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt ile birlikte toplantıya AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı. Toplantı öncesinde katılımcılarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Şener Söğüt, yaptığı kısa konuşmada da yaptıkları ve bölgede hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi aktardı.

"Örnek projeler hayata geçiriyoruz"

Sivil Toplum Kuruluşlarının kentin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfez Belediyesi olarak hem Kent Konseyimiz hem de STK’larımız ile örnek projeler hayata geçiriyoruz. Yapacağımız ve bölge için önemli olan projelerde de STK temsilcilerimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın önerilerini de almış oluyoruz. Ortak akıl bizim için en önemli proje başlangıcı. Ortak akıl, ortak hedef ile sizlerin görüşleri bize yol gösterici olmayı sürdürecek. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi sonrasında ekonomik anlamda her ülke ciddi değişimler ve adımlar atıyor. Ama şu bir gerçek ki; çalışmalar ve hizmet durmadan devam ediyor. Daha güzel bir Körfez için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. 3 yıla yaklaşıyoruz. Pandemi gibi bir sürece rağmen Körfez’e biz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımız ile birlikte 1 milyar TL’lik yatırım yapıldı" dedi.

"Daha ileriye götürmek bizim elimizde"

Körfez’i daha da güzel bir görünüme kavuşturmak için STK’ların fikir ve önerilerinin önemli olduğuna belirten Başkan Söğüt, "Daha ileriye götürmek bizim elimizde. Sizlerin fikir ve önerileri bizler için yol haritası oluyor. Bugün de burada bizlerle birlikte oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şener Söğüt, daha sonra STK temsilcilerinin fikir ve önerilerini dinledi, sorularını cevapladı.