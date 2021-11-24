Başkan Söğüt, emekli personelle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi’nden emekliye ayrılan personelle bir araya geldi.

Programa; Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, birim müdürleri ile emekliye ayrılan 34 personel katıldı. Plaket takdim töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Belediyemizde yıllardır canla başla görev yapan ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için büyük emek veren siz çalışma arkadaşlarıma katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte, bu kent için, belediyemiz için çalışmak büyük bir mutluluk. Emeklilik hakkı kazanarak belediyemizden ayrılmış olabilirsiniz ama sizler her daim Körfez Belediyesi’nin bir parçası olacaksınız. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Şener Söğüt konuşmasının ardından, emekliye ayrılan personele plaket ve hediye takdiminde bulundu. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.