Başkan Söğüt: "Bu yıl sonu itibariyle altyapıyı tamamlamış olacağız"

Körfez Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "1 yıldır altyapı çalışmamızın startını verdik. Kışın da aralıksız devam edince vatandaşımız rahatsızlık duydu. Sonuna kadar da haklılar. Bu yıl sonu itibariyle altyapıyı tamamlamış olacağız" dedi.

Körfez Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri oylanırken, encümen ve komisyon seçimleri de gerçekleştirildi. Encümen üyeliklerine Kadir Alçık, Canan Mollaoğlu ve Muzaffer Sayıcı seçilirken, 6 komisyonda yer alacak isimler de belirlendi ve oy birliği ile kabul edildi.

"Neşter vurmamız lazımdı"

Konuşmasında altyapı çalışmalarına değinen Başkan Söğüt, "30-35 yıllık bir altyapı vardı. Kayıp kaçak oranı da yüksekti. Neşter vurmamız lazımdı. Altyapı yatırımları siyasi açıdan en riskli, siyasi getirisi de olmayan yatırımlar. Bu riski alarak 1 yıldır altyapı çalışmamızın startını verdik. Kışın da aralıksız devam edince vatandaşımız rahatsızlık duydu. Sonuna kadar da haklılar. Bu yıl sonu itibariyle altyapı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini belirten Söğüt, "Birlik ve beraberlik içerisinde devam eden hizmet ve yatırımların ilerleyen yıllarda da hız kesmeden, kararlılıkla devam edeceğiz. Hizmet ve yatırımlar hız kesmeden sürecek. Daha yolun yarısındayız. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız. 2021 yılı faaliyet raporumuz ilçemize halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.