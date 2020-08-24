Başkan Söğüt, altyapı çalışmalarını inceledi
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, GÜNEY MAHALLESİ HÜRRİYET BULVARI ÜZERİNE DEV BORULARIN DÖŞENDİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerine dev boruların döşendiği altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından Güney Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi. Güney Mahallesi, Fatih Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Sevindikli Köyü’nde yürütülen çalışmaların en önemli ayağından biri olan Hürriyet Bulvarı’ndaki dev boruların döşenme işlemi de devam ediyor. 8 kilometre yağmur suyu, 8 kilometre de atık su hatlarının yenilendiği bölgede bin 600 mm ile bin 800 mm çaplarında dev borular döşeniyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de en zorlu ve riskli bölgelerden biri konumundaki Hürriyet Bulvarı’ndaki çalışmaları Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte inceledi, çalışma yürüten ekiplerden bilgi aldı.
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