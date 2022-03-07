Başkan Söğüt: "3 yılda 93 eseri hizmete aldık"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde 3 yılda 93 eseri hizmete aldık, 48 eser ve hizmetimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiği toplantı gerçekleştirdi. Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Binasında yapılan değerlendirme toplantısına; Başkan Söğüt’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Dursun Bayramoğlu katıldı.

Hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Söğüt, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizde 3 yılda 93 eseri hizmete aldık, 48 eser ve hizmetimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beyannamemizin gerçekleşme oranı şu an yüzde 78. Beyannamemizde yer almamasına rağmen de ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 30 projemizi de tamamladık. Biz, ’Körfez’imizi çok seviyoruz’ diyerek yola çıktık ve hamdolsun yaptığımız çalışmalarla sevgimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirerek, uzun yıllar hayırla yad edilecek kalıcı ve güzel eserler bırakmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.