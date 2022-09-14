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Başkan Sezer, muhtarlara projeleri anlattı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.
KOCAELİ 14.09.2022, 15:45
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Her ay düzenli olarak gerçekleşen toplantıda Başkan Sezer, başkan yardımcıları ile birlikte mahalle ve eskiden köy statüsünde olan mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Oluşturulan sosyal paylaşım gurubunda, muhtarlarla günlük olarak dinamik ve sürekli iletişim halinde oldukları belirten Başkan Sezer, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.
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