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Başkan Şayir’in sözünü aldığı proje için Ankara’dan heyet geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sözü alınan Küçük Sanayi Sitesi yapımı için Ankara’dan Dilovası’na heyet geldi.

KOCAELİ 21.12.2020, 12:48
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Başkan Şayir’in sözünü aldığı proje için Ankara’dan heyet geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sözü alınan Küçük Sanayi Sitesi yapımı için Ankara’dan Dilovası’na heyet geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan Dilovası’na Küçük Sanayi Sitesi sözü için yer arayışı başladı. Başkan Şayir, gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından sözü verilen, Dilovası Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılması konusunda yer arayışı çalışmalarına başladı. Önceki gün Ankara’dan Dilovası’na gelen heyet Küçük Sanayi Sitesi’nin yeri ile ilgili incelemede bulundu. Milli Emlak Müdürlüğü’nden gelen heyet ile sahada yer arayışında bulunan Dilovası Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yılmaz İnce, Milli Emlak’a ait arazileri tek tek gezerek not aldılar.

Tam donanımlı bir şekilde yapılması düşünülen Dilovası Küçük Sanayi Sitesi için Dilovası Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ortak yer tahsisi yapılırken, sitenin yapımı ise TOKİ tarafından gerçekleştirecek. TOKİ’nin anahtar teslim yapacağı Küçük Sanayi Sitesi ile belediyeye gelir sağlanmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Seçim öncesi halkımıza sözünü verdiğimiz Küçük Sanayi Sitesi’nde önemli bir aşamaya geldik. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün ilçemize bir heyet gönderildi. Ankara’dan gelen heyete Küçük Sanayi Sitesi’nin yeri konusunda birkaç alternatif yer gösterilmiştir. Bu araziler üzerinden birine karar kılındıktan sonra İnşallah gerekli alt yapısı hazırlanarak TOKİ tarafından yapımı başlayacak ve ilçemize yakışır bir Küçük Sanayi Sitesini kazandırmış olacağız” dedi.
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