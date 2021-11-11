Başkan Şayir’den sahada çalışan personellere tatlı ikramı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, altyapının ardından başlatılan asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi ve personellere tatlı ikramında bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi de alan Başkan Şayir, üst yapı çalışmalarının kısa sürede sona ereceğini belirterek, "İlçemizde bazı mahallelerimizde alt yapıdan kaynaklı sorunlar ortaya çıkıyordu. Büyükşehir belediyemizle birlikte bu sorunları çözmek adına birkaç aydır yaptığımız alt yapı çalışmalarımız esnasında bozulan üst yapı nedeniyle vatandaşlarımız zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak altyapı olmadan üst yapının sağlıklı olması imkansızdı. Vatandaşlarımız alt yapı çalışması süresi içerisinde sabırla bizlere destek oldular. Vatandaşlarımıza çalışma süresi içinde bize gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şayir, hastane yolu çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.