banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi

Başkan Şayir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

BAŞKAN ŞAYİR’DEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

KOCAELİ 28.09.2020, 17:00
2
Başkan Şayir’den öğrencilere kırtasiye yardımı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yüz yüze eğitime başlayan 2 bin 500’den fazla öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitim alanında önemli atım atıyor. Daha önce makam aracını satıp elde edilen gelirle eğitime destek veren, maaşını öğrencilere burs olarak bağlayan, okullara ve öğretmenlere çeşitli yardımlarda bulunan Başkan Şayir, şimdi de hayırsever sanayicilerin katkısıyla yüz yüze eğitime başlayan 1., 8. ve 12. sınıflarda okuyan 2 bin 500’den fazla öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Diğer sınıfların açılması halinde geriye kalan 10 bin öğrenciye de kırtasiye yardımı yapılması planlanıyor. Yapmış olduğu yardımla hem çocukları sevindiren hem de dar gelirli ailelere destek olan Başkan Şayir, Dilovası’nın eğitimle yükseleceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Bu nedenle gerek öğrenciler gerek öğretmenler gerekse okullar için belediye olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Şayir, "İhtiyaç halinde, belediyemiz kaynaklarını da aşarak, işadamlarımız vasıtasıyla, Dilovalı öğrencilerin eksiklerini tamamlıyoruz. Hiçbir öğrencimizin, ekonomik gerekçelerle eğitiminden geri kalmasını, eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum olmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Kırtasiye Dağım Törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0