Başkan Şayir’den denizde fener alaylı kutlama

Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında denizde Osman Gazi Köprüsü manzarası eşliğinde kayıklarla fener alayı turu düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, gündüz gerçekleşen anma törenleri sonrası, akşam saatlerinde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivil Toplum Temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile Diliskelesi Balıkçılar Barınağında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramını hep birlikte kutladılar. Programa katılan Başkan Şayir, balıkçılar barınağında bir araya gelen misafirlerinin masalarını tek tek dolaşarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Programda konuşan Başkan Şayir, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında “Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ülkemizin her köşesinden birlik beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferi dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Böylesi şanlı bir ecdadın evlatları olarak bizlere düşen en önemli görev, geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle, bağımsızlık mücadelemizden asla ödün vermemek, geleceğimize azim ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Bizde bu vatanın evlatları olarak bize emanet edilen 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Yükselen Şehir Dilovası’nda STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı üyelerinin oluşturduğu tekne ve sandallara binerek hep birlikte meşaleler yakıp fener alayı şeklinde deniz turu attılar. Osmangazi Köprüsü’nün muhteşem manzarasıyla birlikte Türk Bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleşen fener alayı gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, sahilde bulunan vatandaşlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutlandı.