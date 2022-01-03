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Başkan Şayir, yatırımları değerlendirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ 03.01.2022, 15:46
Başkan Şayir, yatırımları değerlendirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 3 yıldır Dilovası için çalıştıklarını ifade eden Şayir, "Çıktığımız hizmet yolculuğunda yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Katılımcı, paylaşımcı bir yerel yönetim anlayışıyla kararlı adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza ayrım yapmadan eşit hizmet sunmaya, her eve girmeye ve tüm halkımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Göreve gelirken ne kadar meşakkatli bir vazifeye talip olduğumuzu biliyorduk. Bu bilinçle ilçemizin eksikliklerini ve önceliklerimizi belirledik. Seçim beyannamemiz ile vaatlerde bulunduk. Güçlü taahhütlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

"İlçemiz şantiyeye döndü"

2021 yılında birçok altyapı ve üstyapı çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Şayir, "İlçemiz 2021 yılında adeta şantiye döndü. Birçok noktada altyapı ve üst yapı çalışmalarımızla birlikte projelerimizi hayata geçiyoruz. Yaklaşık 3 yılda seçim beyannamemizde bulunan projelerimizin yüzde 60’ı hayat buldu ve bulmaya da devam ediyor. Seçim beyannamemizde yer almayan birçok projelerimizde aynı şekilde hayata geçmeye devam ediyor. Kısa sürede büyük mesafe kat etmekten çok mutluyuz" diye konuştu.

Devam eden çalışmalar

Millet bahçesi için çalışmaların başladığını söyleyen Şayir, ilçeye 218 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılacağını kaydetti. Tepecik Mesire Alanındaki çalışmalarında bitme aşamasına geldiğini dile getiren Şayir, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer taraftan Tavşancıl Mahallesini turizmin cazibe merkezi yapacak, Tarihi Tavşancıl Evlerini Yaşatma Projesi ile 21’i tescilli, 46’sı tescilsiz toplam 66 tarihi binanın yenileme protokolünü gerçekleştirdik. İnşallah bu proje Tavşancıl’a hayat verecek ve cazibe merkezi haline getirecek. Tavşancıl Mahallemizde ayrıca geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Yarı Olimpik Kapalı Havuzumuzu da bu yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine gelişen ve büyüyen ilçemizde büyük bir eksikliği kapatacak 3 katlı 8.600 metrekare kullanım alanı olan modern kapalı pazar ve katlı otoparkımızın da inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah kapalı semt pazarımız ve katlı otoparkımızı bu yıl içerisinde halkımızla birlikte açmış olacağız. İlçemizde kamulaştırması devam eden ve kısa zamanda ilk temelini atacağımız TOKİ’nin ilk etap 1500 konut projesinin de çalışması süratli bir şekilde devam ediyor. Bölgemizin yaşam kalitesini artıracak ve ilçemize değer katacak olan tamamı 15 bin konuttan oluşacak olan TOKİ Konutları’nın bitimiyle de Dilovası yeni bir kent konumuna kavuşmuş olacak"

"Hastanemizin statüsü değişti"

Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün yükseldiğini belirten Şayir, "Sağlık Bakanlığımıza yaptığımız ziyaretlerimiz olumlu sonuç verdi ve hastanemiz D statüsünden C statüsüne yükseltildi. Yatak kapasitesi 25’ten, 50’ye yükseltilecek. Halihazırda hizmet veren diş hekimliği, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, aile hekimliği, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon branşlarının doktor kadrosu da genişletilecek. Bunlarla birlikte yeni bölümler açılacak yeni bölümler ile; deri ve zührevi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kulak, burun, boğaz hastalıkları, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji hastalıkları, radyoloji ve ruh sağlığı hastalıkları, tıbbı biyokimya ve üroloji alanlarında da Dilovalılar’a hizmet verecektir" diye konuştu.

"Eğitim en temel önceliğimiz"

Eğitimi her zaman ön planda tuttuklarını belirten Başkan Şayir, "İlçedeki okulların bakım, onarım ve tadilatlarını yaptırıyoruz. Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz. İlçemizde ki tüm ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunduk. Üniversiteye giden tüm öğrencilerimize burs sağladık. Diliskelesi Mahallesi Anaokulu, GEBKiM Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Kız Meslek Lisesi, okullara müntessori ve robotik kodlama sınıfları, mesleki ve teknik eğitim merkezimizi hayata geçirdik. İlçemize 3 modern kütüphane kazandırıyoruz. Gönül belediyeciliği minvalinde bakanlığımızın ve sanayicilerimizle desteği ile 10 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize tablet dağıttık. Bir evde okuyan ilkokul, ortaokul ve liseye giden 7 kardeşte olsa onların hepsi tablet aldı" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Başkan Şayir, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Çerkeşli’de futbol sahası inşa ettiklerini de ifade ederek, "Tavşancıl stadımızı yeniledik. Diliskelesi’nde gençlerimiz için yeni spor tesisini kazandırdık. Uzun yıllar bakımsız kalan Şehit Nihat Karadaş Stadımızı sil baştan yeniliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 2022 yılının yıldızı her geçen gün parlayan Dilovamız’ın yılı olacağına inanıyorum" sözlerine ekledi.

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