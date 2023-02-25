Başkan Şayir: "Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene kadar birlikte olacağız"

Kahramanmaraş’ta yaptığı çalışmaların ardından Kocaeli’ye dönen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yaraları kısa sürede sarıp, vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene kadar birlikte olacağız" dedi.

Deprem sebebiyle Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaraların sarılması için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalarının ardından Dilovası’na dönen Başkan Şayir, belediyede tarafından çiçeklerle karşılandı. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Şayir, "6 Şubat sabahı büyük bir kabusa uyandık. Yaşanan büyük felaketin ardından deprem bölgesine koştuk. Millet olarak kenetlendik. Kahramanmaraş’ta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte yaraların sarılması için gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. Kısa sürede iyi organize olarak herkese dokunmaya, yaralarının sarılmasına yardımcı olduk. Muhtarlarımız ile birlikte çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarımdan Allah razı olsun, büyük emekleri var. Burada kalan mesai arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Buradan bizlere güç verdiniz. İhtiyaçların karşılanması için gece gündüz çalıştınız. Hep birlikte orada ki hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye, acıları hafifletmeye çalıştık. Bundan sonra da yine belediye başkanlarımızla birlikte dönüşümlü olarak ara ara gidip geleceğiz. Oradaki yaraları kısa sürede sarıp, vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene kadar birlikte olacağız” dedi.