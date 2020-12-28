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Başkan Şayir: "Tavşancıl’a yapılacak olan 1200 konut, Dilovası için bir şanstır"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’a 1200 yeni konut yapılmasının ilçe için bir şans ve vatandaşın yararına olan bir proje olduğunu kaydetti. Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Başkan Şayir, "Merak eden, bilgi almak isteyen kapımızı çalabilir. Hedeflenen, yapılmak istenen çalışma ile alakası olmayan yorum ve değerlendirmeleri lütfen dikkate almayın" dedi.

KOCAELİ 28.12.2020, 11:25
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Başkan Şayir: "Tavşancıl’a yapılacak olan 1200 konut, Dilovası için bir şanstır"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’a 1200 yeni konut yapılmasının ilçe için bir şans ve vatandaşın yararına olan bir proje olduğunu kaydetti. Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Başkan Şayir, "Merak eden, bilgi almak isteyen kapımızı çalabilir. Hedeflenen, yapılmak istenen çalışma ile alakası olmayan yorum ve değerlendirmeleri lütfen dikkate almayın" dedi.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nde temaslarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde protokol üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirerek, Tavşancıl’a 1200 yeni konut yapılacağını ve yeni yılda Kömürcüler OSB’nin kaldırılacağını açıklamıştı.

"Yapılan yorumlar art niyetli"

Konu ile ilgili yapılan yorumların art niyetli ve siyasi amaçlarla yapıldığını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Mülkiyet Hakkı kutsaldır. Bizim inancımız da, Cumhuriyetimizin yasaları da kişilerin mülkiyetini korumayı amaçlar. Mülkiyet hakkı olan vatandaşlarımızın rızası olmayan, onların menfaatine olmayacak hiçbir projeye bizim onay vermemiz mümkün değildir. Burada zaten hedeflenen Dilovalı vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş konutlarda yaşamasıdır. Bunun içinde devlet imkanları kullanılacak. Dilovası’na müjde olarak verilen bu projenin altında başka şeyler aramak, art niyetli ve tamamen siyasi bakış açısı ile mümkün olabilir” dedi.

"Dilovası halkının isteği doğrultusunda hayata geçirilecek"

Başkan Şayir, Dilovası’nda planlanan çalışmaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dilovası’nda yen bir yaşamın başlayacağı, ‘kanser ovası’, ‘kirli havası’ gibi yakıştırmaların tarih olacağı bir projeden söz ediliyor. İlk etapta 1200 konutluk yeni bir yaşam alanı yapılıyor. Modern, çağdaş ve sağlıklı bir yaşam oluşturulacak. Ve bu tamamen Dilovası halkının isteği doğrultusunda hayata geçirilecek. Halka rağmen hiçbir adım atmayız, attırmayız ve hiçbir proje hayata geçmez. Yıldız Mahallesi’ni örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 15-20 yıl önce taşınma süreci başlatılan Yıldız Mahallesi’nde mülkiyetini terk etmek istemeyen vatandaşlarımız halen oturmaya devam ediyor. Gönüllü çıkmak isteyenlerde anlaşma sağlayarak mahalleden ayrıldı. Daha yapılmak isteneni anlamadan, eleştiren, halkımızın kafasını karıştırmak için çaba harcayanlar, art niyetli ve siyasi gözlüklü insanlardır. İnanıyorum ki, Dilovası halkımız için yapılacak olan yeni ve modern konutlara rağbet gösterecektir”

Şayir, Bakan Kurum’a teşekkürlerini sundu

Bakan Kurum’a minnettar olduklarını kaydeden Başkan Şayir, “Bakanımız, Dilovası’nda ki, vatandaşlarımızın sağlıklı, modern yapılara sahip olması için tüm imkanları seferler etmiştir ve bu projeyle bizzat ilgilenmektedir. Bakanımıza ilçemize gösterdiği duyarlılık nedeni ile minnettarız. Yapılacak yeni binalarla deprem tehdidine karşı da önlemlerimizi almış olacağız. Biz buradayız ve altını çizerek belirtiyoruz, bu proje Dilovası için bir şans ve Dilovası Halkı’nın yararına olan bir projedir. Bizim kapılarımız herkese de açık, merak eden, bilgi almak isteyen kapımızı çalabilir. Hedeflenen, yapılmak istenen çalışma ile alakası olmayan yorum ve değerlendirmeleri lütfen dikkate almayın. Dilovası’nın tarihini değiştirecek bir çalışma başlıyor ve bu çalışmaların tek kazananı Dilovası Halkı olacaktır" dedi.

Köseler Mahallesi’ne ilk etapta 900, ikinci etapta 500 modern konut inşa edildiğine değinen Şayir, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bugün o konutlarda binlerce insan hayatını devam ettirmekte. Şimdi soruyorum, orası yapılırken kim yerinden yurdundan oldu. Hiç kimse. Köseler Mahallesi yok mu edildi? Tabii ki hayır. Gönüllü bir şekilde isteyen insanlar oradan daire aldı ve o konutlara taşındı. Dönüşüm dediğimiz şey bu. Tavşancıl’da yapılacakta budur”
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