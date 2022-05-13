Başkan Şayir, şampiyon sporcuyu ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kırşehir’de yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Cihan Coşkun ile bir araya geldi.

Başkan Şayir, Kırşehir’de gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 85 kiloda şampiyon olan Cihan Coşkun’u ve antrenörü İbrahim Sabuncu’yu makamında ağırladı. Dilovası Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cihan Coşkun’u Kırşehir’de kazandığı başarı dolayısıyla kutlayan Başkan Şayir, "Gençlerimiz, her alanda bizleri gururlandırıyor. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye şampiyonu sporcumuzu canı yürekten kutluyorum. 85 kiloda şampiyon olan Cihan Coşkun ve askere gidecek olan antrenörü İbrahim Sabuncu kardeşime nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Allah’ın izniyle ilçemize daha çok şampiyonluklar getirecekler. Kendilerini tüm imkanlarımızla sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.