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Başkan Şayir, önce masada sonra sahada inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ 29.09.2021, 13:59
Başkan Şayir, önce masada sonra sahada inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başkan yardımcıları Sinan Yaşar, Muhiyettin Gültekin ve Fazıl Polat ile birlikte ilçede devam eden altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları değerlendiren Başkan Şayir, “Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bölgemizde bazı noktalarda alt yapı noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, yapılan incelemeler sonrası ilçemizin birçok noktasında alt yapı çalışmaları başlatıldı. Özellikle kayıp-kaçak suyun önlenmesi, atık suların giderilmesi ve bazı noktalarda oluşan su birikintilerinin ortadan kaldırılması için devam eden ortak çalışmalarımız kısa sürede bitecektir. Hizmetin olduğu yerde bazı aksamalar tabi ki olacak. Zahmet olmadan, rahmet olmaz. Bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda bize gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Bizde inşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı bitirecek ve üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

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