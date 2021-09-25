Başkan Şayir, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede eğitim gösteren okulların Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya gelerek, okulların durumunu konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Okul Aile Birliği başkanları ile bir araya geldi. Çerkeşli Tepe Restaurant’ta düzenlenen toplantıya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Edip Bingöl, Fazıl Polat ve Muhiyettin Gültekin’de katıldı. İlçede ki eğitimin ve okulların konuşulduğu toplantıda konuşan, Başkan Şayir “Okullarımızın fiziki koşullarının düzeltilmesi, yeni eğitim alanlarının açılması ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte birçok konuda destekler sunmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bana göre ilçemizin en önemli önceliği eğitimdir. Yapacağımız en büyük hizmet eğitime yapılan hizmetlerdir. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. İlçemizdeki eğitim çıtamızı hep birlikte yukarı taşıyacağız” dedi.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından toplantıya katılan okul aile birliği başkanlarını dinleyerek, sorun ve önerilerini not alarak çözümü noktasında gerekli talimatları vereceğini belirtti. Program sonunda ise hep birlikte günün anısına hatıra resmi çektirdiler.