Başkan Şayir, mecliste tablet müjdesini verdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 10 bin tabletin kısa sürede ilçedeki öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Şubat ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çalışmalarını anlattığı gündeme dair açıklamaları ile başladı. Mecliste konuşan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görsün diye önceliğimiz her zaman eğitim oldu. Bizde Dilovası Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman ihtiyaçlarını karşılamaya sosyal aktivitelerini yapmaya çalıştık. Şimdi eğitimde çıtamızı yükseltiyoruz. İlçemizde Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerimizin tamamına tablet dağıtımı yapacağız. Yaklaşık 10 bin tabletimizi önümüzdeki günlerde dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

İlçedeki internet altyapısında eksiklerin giderilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Başkan Şayir, “Alt yapısı eksik olan ilçemizin birçok mahallesinde vatandaşımıza interneti ulaştırmak için çalışma başlatıyoruz. İnşallah ilçemizde ki herkesin internete ulaşması için kampanya başlatmak için çalışma başlatacağız. İnşallah eğitimle yükselen şehri hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.