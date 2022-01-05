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Başkan Şayir, meclis üyelerini bilgilendirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ocak ayı meclis toplantısında son 1 aylık çalışmaları anlattı.

KOCAELİ 05.01.2022, 12:09
Başkan Şayir, meclis üyelerini bilgilendirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ocak ayı meclis toplantısında son 1 aylık çalışmaları anlattı.

Dilovası Belediyesi 2022 yılı ilk olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri öncesi son 1 aylık çalışmalarına ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Şayir, yaptığı açıklama da "Yeni yıla yeni umutlarla girdik. 2022 yılının öncelikle ilçemiz halkına, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, sağlık ve barış getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz ay yine yoğun gündemle çalışmaları aralıksız sürdürdük. Güzel gelişmelerin yaşandığı çalışmalarımız kapsamında, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile bir araya gelerek ilçemize değer katacak çalışmaları masaya yatırdık" dedi.

Diliskelesi’ne yeni yaşam alanı

Yapılan çalışmaları anlatan Şayir, "Öncelikle Diliskelesi Mahallemizde Balıkçılar Barınağı’nın bulunduğu alanda geçtiğimiz aylarda yaklaşık 6 dönümlük alanı ilçemize kazandırmıştık. Şimdi; TCDD’nin yeri, Karayollarının yeri ve bir firmanın kiraladığı yeri de alarak Balıkçılar Barınağı’ndan Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarının olduğu kısma kadar ki tüm alanı belediyemize kazandırdık. Orayı halkımızın en güzel şekilde kullanabileceği büyük bir park yapmak istiyoruz. Hemşerilerimiz için yeni yaşam alanı olacak olan çalışmanın projesi hazırlanıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un desteği ile çeşitli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Şayir, "Bakanımız Murat Kurum’un desteği ile Tavşancıl’da yapılacak olan TOKİ konutlarının ilk etabı olan 1500 konutluk çalışma 5 bin konuta çıkarıldı. Bununla ilgili de öncelikli yapılması gereken “Acil Kamulaştırma” kararı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazetede yayınlanarak çalışması start aldı. İnşallah kısa sürede bu alan kamulaştırılacak ve ilk kazmayı hep birlikte vuracağız" diye konuştu.

"Hastanenin yeni ruhsatı geldi"

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değiştiğine değinen Şayir, "Hastanemizin statüsünün yükseltilerek C sınıfı hastaneye dönüştürüldü. Bakanlığımız talebimizi oldukça yerinde bir karar olarak görmesinin ardından hastanemizin statüsünü değiştirdi ve resmi olarak ruhsatı da geldi. 25 yataklı hastanemiz de yapılacak yeni ek bina ve hastane içerisinde ki düzenlemeler ile yatak sayısı 50’ye çıkartılırken, açılacak olan yeni bölümlerle Dilovalı hemşerilerimiz diğer ilçelere gitmekten kurtulacaklar. Ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız istişareler sonrası Dilovası İtfaiyesi’nden Dilovası Devlet Hastanesi’ne yeni bağlantı yolunun yapılması talebimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da desteği ile gündeme alınmış ve geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılmıştı. İnşallah yakın bir zamanda çalışması da başlayacak ve özellikle yukarı mahallelerimiz ve OSB’lerin hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak bu yol ilçemize ayrı bir değer katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hibe iş makinesi ve otobüs geliyor"

Türkiye Belediyeler Birliği’nden Dilovası’na hibe iş makinesi talebinde bulunduklarını kaydeden Şayir, "Türkiye Belediyeler Birliği talebimizi uygun gördü ve birkaç gün içerisinde iş makinemizi ilçemize göndereceklerini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam’da gerçekleşen toplantıya katılmıştım. Orda da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir araya geldim. Bakanımızdan belediyemize hibe otobüs talebimiz olmuştu. Bunun sözünü de aldık. İnşallah yeni araç filomuza otobüsümüzü de ekleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarda bize destek veren ve bizleri yalnız bırakmayan hükümetimize ve emeği geçen temsilcilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İlk defa bütçe fazlası verdik"

Başkan Şayir, Dilovası Belediyesi’nin tarihinde bir ilkin yaşandığını söyleyerek, "İlk defa bütçe fazlası verdik. Bu bizim için gurur verici bir gelişmeydi. İnşallah ilerleyen yıllarda belediyemize kazandırdığımız yeni alanlarla birlikte gelirlerimiz daha da artacaktır" dedi.

Denetim komisyonu seçildi

Son bir aylık çalışmalarını aktaran Başkan Şayir, daha sonra gündem maddelerine geçti. 18 gündem maddesinin görüşülerek oylandığı mecliste son olarak gündemde yer alan Denetim Komisyonun seçiminde ise AK Parti’den Abdurrahman Tuza ve Adem Çarıkçı ile SP’den Turan Tekgül meclis üyelerinin oyları ile denetim komisyonuna seçilen isimler oldu.

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