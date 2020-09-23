banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'

Başkan Şayir düzenleme çalışmalarını yakından inceledi

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR, YENİ BAŞLAYACAK DÜZENLEME ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK, SON DURUM HAKKINDA BİLGİLER ALDI.

KOCAELİ 23.09.2020, 11:30
2
Başkan Şayir düzenleme çalışmalarını yakından inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni başlayacak düzenleme çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgiler aldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile birlikte yapımına başlanacak Tavşancıl Yeşil Vadi 2. etap çalışma alanını, Orhangazi Mezarlığı yeni düzenleme alanını, Turgut Özal Mahallesi Yeşil Vadi bağlantı ve yürüyüş yolu alanlarını gezerek ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Şayir’e, Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri de eşlik etti. Başlayacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana projelerimizin hayata geçmesi ‘Yükselen Şehir Dilovası’nı’ inşa etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza büyük destek vererek her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah onlarında desteği ile Dilovası’nın yarınları daha güzel olacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378