Başkan Şayir: "Diliskelesi Mahallesi’nin üstyapısını yeniliyoruz"

Dilovası Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Diliskelesi Mahallesi’nin üstyapısını yeniliyoruz. İlçemize yeni parklar kazandırıyoruz. 10 tanesinin ihalesi yapıldı" dedi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısı, bir önceki meclis tutanaklarının oylanması ile başladı. 14 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Şayir, "Yine dolu dolu bir ayı geride bıraktık. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın "Gönül köprüleri kurun" talimatının ardından ilk adımı atarak Hakkarili 21 genç kızımızı ilçemizde ağırladık" dedi.

Diliskelesi seyir tepesindeki çalışmaların sona yaklaştığını söyleyen Şayir, "Geçtiğimiz ay 1000’e yakın çocuğumuzun toplu sünnet töreninde ünlü sanatçımız Haluk Levent’i ilçemizde ağırladık. Camilerimizin bakım ve temizlikleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdik. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler aldık. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçemizdeki tüm çocuklarımızın kırtasiye yardımlarını sanayicimizinde desteği ile gerçekleştirdik. İlçemizde altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin girişi yeniden düzenleniyor. Diliskelesi Mahallesi’nin üstyapısını yeniliyoruz. İlçemize yeni parklar kazandırıyoruz. 10 tanesinin ihalesi yapıldı. Yeni spor tesislerimizin yapılması için de çalışma başlattık. Tavşancıl’ımızda başlattığımız tarihi evlerin yeniden ilçemize kazandırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.