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Başkan Özlü, YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüksek puanlar alarak ilk bine giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

KOCAELİ 13.08.2022, 15:36
Başkan Özlü, YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüksek puanlar alarak ilk bine giren başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, YKS-2022’de dereceye giren 5 öğrenci ve öğretmenlerini belediyede misafir etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Özlü, onlara YKS Hazırlık Kitabı Seti hediye etti. Öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Özlü, “Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Başiskele Belediyesi olarak eğitimde, sporda, sanatta, kültürel ve sosyal aktivitelerde her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız. İyi ki varsınız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

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