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Başkan Özlü, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı’nın ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

KOCAELİ 06.09.2021, 17:52
Başkan Özlü, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı’nın ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından ülke genelinde tam zamanlı yüz yüze eğitim başlarken Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, öğrencilerin okulun ilk günü heyecanına ortak oldu. Başiskele’de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış Programı Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Yeniköy Denizdibi İlkokulu’nda gerçekleşti.

Okulun ilk gününde minik öğrenicilerin yanında olan Başkan Özlü, beraberindeki heyet ile sınıfları gezerek, ders kitaplarını öğrencilere kendi elleriyle teslim etti. Öğrenci ve öğretmenlere başarılar ve sağlıklı bir eğitim yılı dileyen Özlü, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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