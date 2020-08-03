Başkan Özlü, mahallelere bayram ziyareti gerçekleştirdi
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YASİN ÖZLÜ KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE BAŞİSKELE’NİN BİRÇOK MAHALLESİNDE KOMŞULARIYLA BULUŞAR AK MASKE, MESAFE VE HİJYEN TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü Kurban Bayramı süresince Başiskele’nin birçok mahallesinde komşularıyla buluşar ak maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı’nda cami bahçeleri, kahvehaneler, ortak alanlarda esnaf ve hemşehrilerini ziyaret etti. Her ziyarette bu dönemi en hızlı şekilde atlatmak için tedbirlerin büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Özlü, bu hassasiyete azami özen gösterilmesi konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda da bulundu. Başiskele’de güzel işler yapmanın heyecanı ile hizmet ve yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren ve projelerini de ileten Başkan Özlü, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulundu.
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