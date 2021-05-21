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Başkan Özlü, ilçe genelinde yapılan çalışmaları inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı devam eden halk kütüphanesi ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ 21.05.2021, 11:17
Başkan Özlü, ilçe genelinde yapılan çalışmaları inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı devam eden halk kütüphanesi ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yasin Özlü, Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nın yakınında bulunan İlke Sokak’ta yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Başiskele Halk Kütüphanesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bürokratlarından bilgi alan Başkan Özlü, gençler için projeler üretmeye devam edeceklerini, halk kütüphanesini de gençlere yönelik hayata geçirdiklerini belirtti. Daha sonra Serdar Mahallesi Selahaddin Eyyübi Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarını takip eden Özlü, proje bitiminde caddenin prestijli olacağını söyledi.

Başiskele Belediyesi ve Kaymakamlığı önünden geçen Selahattin Eyyübi Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, orta refüj, kaldırım ve aydınlatma direkleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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