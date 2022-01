Başkan Özlü: "Hem fiziki hem de gönül yollarımız açık kaldı"

Özveriyle çalışan karla mücadele ekipleri ile bir araya gelen ve sucuk ekmek ikramında bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’nin hem fiziki yolları hem de gönül yolları açık. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Başiskele’nin her bir köşesinde Ovacık’tan Sepetlipınar’a, Serindere’den Servetiye’ye uçtan uca 219 kilometrekare alanda karla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Başiskele Belediyesi personellerine Başkan Yasin Özlü kendi elleriyle pişirdiği sucuk ekmekleri ikram etti. Zorlu hava şartlarında canla başla çalışan ve karla mücadelede başarılı çalışmalar yapan ekibini tebrik eden Başkan Özlü, "İlçemizde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışında gece gündüz demeden iki vardiya halinde 24 saat çalıştınız. 37 mahallemizde hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için sıcak evlerinden ve ailelerinizden uzak kaldınız. Buzlanmaya karşı sabahın en erken saatlerinde kaldırımlar ve üst geçitler dahil her yerde tuzlama çalışması yaptınız. Koah hastası İbrahim amcamıza giden ambulans aracının yolunu açarak hayati bir müdahalede bulundunuz. Hemşehrilerimizin hayır dualarını almamıza vesile oldunuz. Bizler de bu zorlu şartlarda sizleri yalnız bırakmadık. Sahada çalışan ekibimizi gece gündüz demeden moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. Hem sahada dondurucu soğukta çalışan, hem de telefon başında vatandaşlarımızdan gelen talepleri karla mücadele ekiplerimize ileten, sosyal medyadan gelen talepleri hızlı şekilde ilgili birimlere aktaran mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başiskele’nin hem fiziki yolları hem de gönül yolları açık. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.