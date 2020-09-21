Başkan Özlü, Döngel Vadisi mesire alanında

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü hafta sonu sabah yürüyüşlerini yeni projesi Döngel Mesire Alanı’nda sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Özlü’nün seçim beyannamesinde vaat ettiği projelerden “Döngel Vadisi Mesire Alanı” doğal ortamıyla güzel ahenk oluşturuyor. Başiskele Belediyesi meclis üyeleri ve AK Parti İlçe teşkilatının yeni yöneticileri Döngel Vadisi Mesire Alanında keyifli bir yürüyüş daha gerçekleştirildi. Maske ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleşen yürüyüş sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tamamlandı. Havaların da soğumaya başlamasıyla birlikte sonbaharın tadını çıkaran yürüyüş ekibi, tertemiz havada sağlık için spor yapmış oldu.