Başkan Özlü: "Depremzedeler için bütçemizi yeniden gözden geçiriyoruz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kültür, sanat ve Ramazan’a dair planladığımız tüm etkinlik ve öncelik gerektirmeyecek olan yapım işleri bütçemizi yeniden gözden geçirerek, bu bütçeyi deprem bölgelerine aktarmayı planlıyoruz. Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen iki büyük depremin ardından Başiskele Belediyesi, AFAD koordinasyonunda Hatay’ın Defne ilçesine görevlendirilmişti. Başiskele Belediyesi, Kahramanmaraş ve Hatay bölgeleri olmak üzere arama kurtarmaya destek ekibi ve Defne ilçesinde kurulan çadırkent alanına lojistik ve teknik destek ekipleriyle depremzedelere hizmet etmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan Kriz Yönetim Ofisi de Başiskele’ye misafir olarak gelen depremzedeler ile irtibat halinde.

Depremzedeler için düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Görevlendirilmiş olduğumuz Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan çadırkent alanında devam eden belediyecilik hizmetlerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmaların planlamasını yaptık. Başiskele’mizde misafirimiz olan depremzede vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardım çalışmalarımızı değerlendirdik. Kültür, sanat ve Ramazan’a dair planladığımız tüm etkinlik ve öncelik gerektirmeyecek olan yapım işleri bütçemizi yeniden gözden geçirerek, bu bütçeyi deprem bölgelerine aktarmayı planlıyoruz. Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Bugünlerde Başiskele kadar bölgenin de belediyesi olarak çalışıyoruz. En önemli gündemimiz depremin yaralarını sarmak. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.