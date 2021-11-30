Başkan Özlü: "Başiskele’mize 296 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "296 milyon 19 bin TL’lik eser ve hizmeti Başiskele’mize hep birlikte kazandırdık" dedi.

AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı 62. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı, Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve parti temsilcileri katıldı.

"Seçim beyannamemizin yüzde 74’ü tamam"

Toplantıda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Salondaki heyecanı görünce bu tabloyu ne kadar özlediğimi hissettim. Bu tablo bana Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimdeki ilk danışma kurulu heyecanımı hatırlattı. Belediye Başkanlığı görevine Başiskeleli hemşehrilerimizin teveccühüyle 2019 yılının mart ayında seçildik. Dönemimizde yaşanan ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen 2,5 yılda seçim beyannamemizin yüzde 74’ünü tamamladık. 296 milyon 19 bin TL’lik eser ve hizmeti Başiskele’mize hep birlikte kazandırdık. Bu eserler arasında tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı millet bahçeleri var. Döngel Vadisi Millet Bahçemiz 69 bin metrekare yüzölçümünde. Döngel’deki millet bahçesini tamamladıktan sonra Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde çalışmalar hemen başladık. Buranın yüzölçümü ise 150 bin metrekare. Bunlar bir ilçe belediyesi için çok önemli ve güzel işler. Semt meydanları, TIR Parkı, hizmet filomuzu yeniledik ve genişlettik, modern kapalı pazar alanları, yöresel ürün pazarı yaptık" dedi.